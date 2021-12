Chris Noth streitet weiteren Vorwurf ab

Am Donnerstag deckte das Branchenmagazin «Hollywood Reporter» auf, dass der aus der US-Serie «Sex and the City» als «Mr. Big» bekannte Schauspieler Chris Noth mutmaßlich zwei Frauen vergewaltigt haben soll. Seither sind weitere mutmaßliche sexuelle Übergriffe ans Licht gekommen.

Gegenüber «Daily Beast» meldete sich nun eine dritte Frau, die dem 67-Jährigen eine Vergewaltigung vorwirft. Die heute 30-Jährige sagte unter dem Pseudonym Ava aus, dass Noth sich vor knapp zwölf Jahren in einem Restaurant, wo sie als Promoterin und Sängerin tätig war, an ihr vergriffen haben soll. Dem Newsportal seien Textnachrichten vorgelegt worden, die beweisen, dass Ava ihren Freunden damals vom Vorfall erzählt hat.

Wie schon bei den vorhergehenden Anschuldigungen hat der zweifache Vater auch den neuesten Vergewaltigungsvorwurf vehement von sich gewiesen. Die Kontakte sollen «einvernehmlich» stattgefunden haben. Über einen Sprecher ließ er gegenüber dem US-Magazin «People» ausrichten: «Die Geschichte ist eine komplette Erfindung und die angeblichen Schilderungen lesen sich wie ein Stück schlechte Fiktion. Wie Chris gestern erklärte, hat und würde er diese Grenze niemals überschreiten.»

11-Millionen-Deal geplatzt

Obwohl aktuell noch die Unschuldsvermutung gilt, haben die Anschuldigungen bereits Konsequenzen für den US-Amerikaner. Der Heimtrainer-Brand Peloton etwa entfernte einen Werbespot mit Noth sowie die damit verbundenen Beiträge aus dem Internet. Die Agentur A3 Artists, bei der er erst seit knapp drei Monaten unter Vertrag war, ließ zudem am Freitag gegenüber «Deadline» verlauten, dass Noth «kein Kunde mehr» sei.

«Daily Mail» berichtet zudem, dass Noth ein teurer Deal entgangen sei. So sei er mit Entertainment Arts Research Inc. (EARI) im Gespräch gewesen, um seinen Tequila-Brand Ambhar für umgerechnet über elf Millionen Euro zu verkaufen. EARI-CEO Bernard Rubin ließ nun jedoch verlauten: «Zum jetzigen Zeitpunkt macht es für uns keinen Sinn, dieses Geschäft voranzutreiben, da die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen sind.»

Noths Frau ist «sehr aufgebracht»

Und auch privat könnten die Aussagen der mutmaßlichen Opfer Noths Folgen für den Schauspieler haben. Seine Frau, Schauspielerin und Unternehmerin Tara Wilson (39), soll «sehr aufgebracht» sein, wie die US-amerikanische «The Sun» berichtet. Das Ehepaar hat zwei Kinder, Orion (13) und Keats (1) und lernte sich 2001 kennen. Auch wenn die Vergewaltigungsvorwürfe erst geprüft werden müssen, steht wohl fest, dass Noth seine Frau betrogen hat.

Eine dem Paar nahestehende Quelle erzählt der Zeitung: «Er lebt vermutlich nicht monogam. Wir haben festgestellt, dass seine Frau nichts davon wusste.» Über den Zustand von Wilson sagt sie: «Ihr geht es nicht gut. Sie haben geplant, Weihnachten gemeinsam zu verbringen – aber das könnte sich jetzt ändern.»

Aktuell laufen keine Ermittlungen gegen Noth. Das Los Angeles Police Department (LAPD) hat vergangene Woche jedoch bekanntgegeben, dass es die «Art» der Anschuldigungen der Frauen prüfe.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)