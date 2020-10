Wendler-​​Skandal: Das sagt Tochter Adeline Norberg

Seitdem Schlagersänger Michael Wendler statt hinter dem DSDS-Jurypult zu sitzen mit wüsten Coronavirus-Messages um sich schießt, sind nicht nur seine Fans fassungslos. Auch seine Familie kann nicht verstehen, wieso der Wendler auf einmal auf den Verschwörungstheorie-Zug aufgesprungen ist und auf dem besten Weg ist, seine Karriere damit an die Wand zu fahren. Nachdem Wendlers Manager in der RTL-Show «Pocher - gefährlich ehrlich» erklärte, der Sänger sei «krank» und brauche «professionelle Hilfe», meldet sich nun zum ersten Mal seine Tochter Adeline Norberg (19) zu Wort.

Adeline lebt mit dem Wendler und seiner Frau Laura (20) in Florida und gibt zunächst in einer Instagram-Story Entwarnung. «Mir geht es wirklich bestens», schreibt sie. «Macht euch keine Sorgen!» Gleichzeitig bittet sie ihre Follower, mit dem «Spam» aufzuhören und spricht damit vermutlich den Schwall an unerwünschten Nachrichten an, die seit den Äußerungen ihres Vaters auch auf ihren Kanal einprasseln. Darunter auch Meldungen, die Adelines Zukunft betreffen. Vor allem die der Wendler-Plattenfirma Cape Music, deren Vorsitzende sie ist. «Weißt du, was du jetzt alles mit ausbaden musst?» fragt zum Beispiel ein User. «Auf dich läuft die Firma. Viel Spaß mit den Klagen.»

Was sie konkret von den abstrusen Äußerungen ihres Vaters hält, ist noch nicht bekannt. Mit ihrer klaren Botschaft stellt sie sich aber schon jetzt auf die Hinterbeine. Wie lange Adeline dem Rummel noch standhält oder sich auch am Beispiel ihrer «Stiefmutter» Laura orientiert, ist noch ungewiss: Die hat in der Zwischenzeit die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Account deaktiviert.

(L'essentiel/red)