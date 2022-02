Harry hätte Meghan fast wegen Burnout verloren

Offen wie selten zuvor sprach Prinz Harry bei einer virtuellen Veranstaltung des Unternehmens BetterUp, bei dem er als «Chief Impact Officer» tätig ist, über seine mentale Gesundheit. Dabei offenbarte der 37-Jährige, dass er unter einem Burnout litt. Seine «mentalen Tiefpunkte» seien sogar oft so schlimm gewesen, dass dies beinahe zum Ende der Beziehung mit der US-Amerikanerin geführt hätte.

«Manche Tage waren gut, manche Tage wieder sehr hart. Ich habe mich immer unter Druck gesetzt: ‹Hättest du es so gemacht, wie es normalerweise für dich funktioniert, dann würde es dir jetzt nicht so schlecht gehen›», so Harry. Insbesondere am Anfang seiner Beziehung mit Herzogin Meghan habe das Paar unter den «harten Tagen» gelitten. Es sei alles sehr anstrengend gewesen, doch das habe die beiden zusammengeschweißt. «Das war eine sehr erfüllende Arbeit, natürlich abgesehen vom Vaters sein», scherzt Harry.

Harry hatte Angst, Meghan zu verlieren

Gegenüber «Apple TV+» führt er die anfänglichen Schwierigkeiten weiter aus und gesteht, dass er fürchtete, Meghan gar zu verlieren. Seine mentalen Probleme hätten bereits früh eine tragende Rolle zwischen ihm und seiner Frau gespielt. Die 40-Jährige sei geschockt gewesen, als sie hinter die Kulissen der britischen Königsfamilie blickte. In einem schlimmen Streit habe die Herzogin von Sussex schlussendlich erwidert, dass Harry unbedingt zur Therapie gehen müsse.

«Da wusste ich: Wenn ich nicht zur Therapie gehe, verliere ich die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen will», gesteht der Prinz. Die Beziehung habe Harry Kraft und neue Zuversicht gegeben. «Ich habe Therapeutinnen und Therapeuten, Spezialistinnen und Spezialisten sowie alle möglichen Ärztinnen und Ärzte gesehen. Aber am Ende hat eines geholfen: Meghan kennen zu lernen und mit ihr zusammen zu sein.»

Mittlerweile ist es knapp vier Jahre her, seit sich die beiden am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor das Jawort gaben. Vor rund einem Jahr haben sich Herzogin Meghan und Prinz Harry dann komplett aus der britischen Königsfamilie zurückgezogen und leben seither in Montecito, Kalifornien. Das Paar hat zusammen den zweijährigen Archie und die achtmonatige Lilibet.

(L'essentiel/Katrin Ofner)