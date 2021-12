Marilyn Manson hat gedroht, Sohn zu misshandeln

Erneut erhebt Evan Rachel Wood schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Marilyn Manson (52). Laut neuen Gerichtsdokumenten, die der «Daily Mail» vorliegen, soll der Grusel-Rocker der 34-Jährigen nämlich angedroht haben, ihren achtjährigen Sohn zu misshandeln. Laut dem britischen Medium stammen die Akten aus dem Sorgerechtsprozess gegen Woods Ex-Mann Jamie Bell (35).

Weiter heißt es in den Unterlagen vom April, dass die angeblichen Drohungen des Schock-Rockers die junge Mutter dazu bewegten, die Sicherheitsvorkehrungen in und um ihr Haus zu verstärken. Aus Angst vor Marilyn Manson sei die «Westworld»-Schauspielerin sogar von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien auf die andere Seite des Landes nach Nashville, Tennessee, gezogen.

«Ich habe Angst, dass er sich rächen wird»

Von ihrem Ex-Mann Jamie Bell wird Wood vorgeworfen, sie wolle ihm den Kontakt zum gemeinsamen Sohn durch den Umzug erschweren. Doch dies dementierte die 34-Jährige vor Gericht wie folgt: «Ich habe erfahren, dass Manson in Sex-Sklaverei und Menschenhandel von Minderjährigen involviert sein soll. Diese neuen Erkenntnisse und die laufenden Ermittlungen gegen ihn haben mich noch mehr um die Sicherheit unseres Kindes fürchten lassen.»

Auch die Schauspielerin selbst habe «extreme Angst» vor dem «mutmaßlichen Straftäter», wie sie es ausdrückt. Und weiter: «Ich bin sehr besorgt um die Sicherheit unseres Sohnes, wenn ich in Los Angeles bin.» Außerdem habe Wood Angst, dass ihre Aussage vor Gericht Konsequenzen für sie haben könnte: «Durch ihn habe ich schwere, traumatische körperliche und seelische Verletzungen erlitten. Ich habe Angst, dass er sich an mir rächen wird, wenn ich aussage, indem er mir, unserem Sohn und Mitgliedern meiner Familie Schaden zufügt», so die 34-Jährige.

Vorwürfe seit Februar

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte Evan Rachel Wood (34) ein Statement auf Instagram, in dem sie vor der Gefahr, die von ihrem Ex ausgehe, warnte: «Der Name des Täters ist Brian Warner, der Welt auch als Marilyn Manson bekannt. Er hat mich jahrelang auf schreckliche Weise misshandelt. Ich wurde einer Gehirnwäsche unterzogen und zur Unterwerfung manipuliert. Ich habe es satt, in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben.»

Marilyn Manson hat die Misshandlungsvorwürfe bislang immer zurückgewiesen. Seine Kunst und sein Leben seien schon lange «Magnete für Kontroversen», aber die jüngsten Behauptungen über ihn seien «schreckliche Verfälschungen der Realität», schrieb der Musiker auf Instagram. Seine intimen Beziehungen mit gleichgesinnten Partnerinnen seien immer einvernehmlich gewesen. Dies sei die Wahrheit, egal wie andere nun die Vergangenheit verzerren würden, führte Manson aus. Die Ermittlungen gegen ihn laufen noch an.

(L'essentiel/Saskia Sutter)