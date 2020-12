Verlässt Giulia ihren Ludwig nach Temptation Island?

Sie wären nicht das erste Paar, das nach der Promiausgabe von «Temptation Island» getrennte Wege geht: Die Beziehung von Giulia Siegel und Ludwig Heer scheint auf der Kippe zu stehen, Fans gehen bereits fest von der Trennung aus.

Zu Verdenken wäre es der sonst eher coolen Siegel nicht, immerhin hat ihr Nervenkostüm ganz schön unter der Show gelitten. Mehr als einmal brach die 46-Jährige in Tränen aus, als sie sich die ausgelassene Stimmung zwischen den vergebenen Männern und den Single-Frauen am Bildschirm anschauen musste. Da musste auch die eine oder andere Zigarette herhalten, um den ganzen Stress zu bewältigen.

Doch nicht nur die Szenen aus der Show beunruhigen die Siegel-Fans. Auf den sozialen Netzwerken machte sie sich in letzter Zeit rar, jetzt folgt ein kryptischer Post. Unter anderem schreibt sie unter das Bild: «Außerordentliche Erfahrungen zwingen uns in die Knie und lehren uns intensive Verbindungen oder Verlust dieser». Sie wolle jetzt in der Zukunft leben und würde zu einem späteren Zeitpunkt erklären, was passiert sei. Ob es tatsächlich um die Trennung von ihrem Ludwig geht, oder doch um etwas völlig anderes, bleibt bisher offen. Ihre Follower scheinen sich allerdings schon einig zu sein.

(lm/L'essentiel)