Oscar-​​Preisträger Christopher Plummer ist tot

Tiefe Trauer um Christopher Plummer: Der Hollywood-Star ist an der Seite seiner Frau Elaine Taylor in seinem Haus in Connecticut verstorben, er wurde 91 Jahre alt. Die Familie hat den Tod des Schauspielers bestätigt. Mit seiner Frau, Elaine Taylor, war der Kanadier 53 Jahre lang verheiratet.

Christopher Plummer galt als ein herausragender Charakterdarsteller seiner Generation und wurde insgesamt mit zwei Emmy Awards und zwei Tony Awards ausgezeichnet. Für seine Rolle in «Beginners» (2011) wurde er mit einem Golden Globe und dem Oscar geehrt.

Baron von Trapp

Große Bekanntheit erlangte der Kanadier vor allem mit dem Film-Musical «The Sound of Music», wo er den Baron von Trapp verkörperte. Zuletzt war Christopher Plummer in «Knives Out - Mord ist Familiensache» (2019), «The Last Full Measure», «Boundaries» sowie «Alles Geld der Welt» zu sehen.

(L'essentiel/wil)