Heidi Klum weiß nicht, wer Frauke Ludowig ist

Normalerweise ist es Heidi Klum, die über ihr Privatleben spricht. Ihr Ehemann Tom Kaulitz hält sich da normalerweise zurück. Umso überraschender ist es, dass er nun in seinem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» ein privates Detail über seine Frau enthüllte.

Es ging dabei um die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. Tom erzählt: «Ich war zu Hause, wir haben uns darüber unterhalten, was wir die nächsten Tage machen und irgendein Promo-Trip stand an. Und ich habe so aus Spaß gesagt, ‹Da habe ich ein RTL-Interview mit Frauke.›» Heidi war offenbar verwirrt, denn sie wunderte sich: «Frauke? Mit welcher Frauke?» Für Tom kam die Frage überraschend, schließlich hatte die Moderatorin seine Frau schon unzählige Male interviewt. «Na, mit Frauke Ludowig», erklärte er. Und dann meinte Heidi: «Ach, die heißt Frauke? Ich dachte immer, die heißt Frau Keludowig».

Sein Bruder Bill meinte lachend, dass das bis heute seine «Lieblingsgeschichte» sei. «Und jetzt ist es natürlich so ein Running-Gag, weil wir immer sagen, wir machen Interviews mit ‹Frau Keludowig›», sagt Tom lachend. Ob Model-Mama Heidi das auch so witzig findet?

(L'essentiel/red)