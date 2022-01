Shay Mitchell zeigt sich mit neuer Frisur

Ob in «Pretty Little Liars» oder dem Netflix-Hit «You»: Taucht Shay Mitchell auf dem Bildschirm auf, tut sie das mitsamt ihrer langen, seidigen Wallemähne. Ab jetzt dürfte sich das allerdings ändern – denn die Haare sind ab, und das nicht zu knapp.

Tiktok zeigt die Verwandlung

Shay wechselt auf einen kurzen, welligen Schnitt mit geradem Pony und stylt ihre neue Frisur im coolen Undone-Look. Den Look klar zu klassifizieren, ist dabei gar nicht so einfach: Er ist eine Symbiose aus Bob und Shag und deckt damit gleich zwei Trends ab. Die Verwandlung teilt die Schauspielerin – wie sich das gehört – via Tiktok-Video, direkt aus dem Friseursalon. «Long or short?», also «Lang oder kurz?» fragt sie unter dem Clip.

Damit trifft sie nicht nur den Zeitgeist, sondern auch jede Menge ihrer Fans. Fast vier Millionen mal wurde das Video bisher abgespielt. Und, nur mal so ins Blaue geraten: Auch das eine oder andere Telefonat mit der Friseurin oder dem Friseur des Vertrauens dürfte Shays Tiktok bereits ausgelöst haben.

(L'essentiel/Malin Mueller)