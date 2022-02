Lena Gercke sorgt mit neuem Look für Aufregung

Lena Gercke hat seit ihrer Teilnahme an der Casting-Show «Germany's Next Topmodel» eine Mega-Karriere hingelegt und ist erfolgreicher denn je.

Die «The Voice of Germany»-Moderatorin teilt auf ihrem Instagram-Profil regelmäßig neue Fotos von sich und sieht dabei stets umwerfend aus.

Auf einem neuen Bild, auf dem die hübsche Blondine eigentlich einen neuen Lippenstift präsentieren will, überrascht sie vor allem mit einer ganz ungewöhnlichen Frisur.

Lena hat die Haare schön

Lena trägt darauf die Haare zu einem Mittelscheitel geteilt und streng zusammengebunden. Was auffällt: einzelne Haarsträhnen scheinen in Wellen an ihre Stirn geklebt zu sein, was die Frisur zu etwas ganz Besonderem macht.

Das Model beweist mit diesem Styling, dass schon Kleinigkeiten ausreichen, um aus einer einfachen Frisur ein besonderes Highlight zu kreieren.

Durch den extravaganten Hair-Style wird ihr Gesicht und das schöne Make-up betont. Lena Gercke ist eben Profi und weiß ganz genau, was gerade angesagt ist.

