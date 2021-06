Teigen schämt sich für ihre «Arschloch-​​Vergangenheit»

Nachdem schwere Mobbing-Vorwürfe gegen sie öffentlich geworden waren, hat sich das Model Chrissy Teigen reumütig gezeigt. «Es gibt einfach keine Entschuldigung für meine früheren grausamen Tweets. Meine Zielpersonen haben die nicht verdient. Das hat niemand», schrieb die 35-Jährige auf der Online-Plattform «Medium» am Montag (Ortszeit).

Not a lot of people are lucky enough to be held accountable for all their past bullshit in front of the entire world. I’m mortified and sad at who I used to be. I was an insecure, attention seeking troll. I am ashamed and completely embarrassed at my behavior but that...