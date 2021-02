Bruce Springsteen ist betrunken Auto gefahren

Eine unverantwortliche Autofahrt endet für den gefeierten US-Sänger Bruce Springsteen (71, «Born in the USA») vor dem Richter. Polizisten hatten den Musik-Superstar im vergangenen November nach einer Verkehrskontrolle von der Straße geholt und sowohl wegen «Trunkenheit am Steuer» als auch «rücksichtslosem Fahrverhalten» vorübergehend festgenommen. Zwar soll sich Springsteen kooperativ verhalten haben, muss sich aber in den nächsten Wochen vor Gericht verantworten. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Besondere Ironie: Die Nachricht über seine hochprozentige Verkehrssünde erreicht die Fans ausgerechnet nach seinem Auftritt in einem Jeep-Werbespot, der am Wochenende erstmals beim Super Bowl ausgestrahlt wurde. Darin ist Springsteen zu sehen, wie er in einem Geländewagen durch ein verschneites Amerika brettert und zu selbst geschriebener Musik patriotisch über die USA philosophiert.

