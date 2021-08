Joe Exotic ist «bereit zu sterben»

«Tiger King» Joe Exotic hat Prostatakrebs. In einem neuen Interview mit «The Sun» berichtet der 58-Jährige, wie es ihm in den Monaten nach der Schock-Diagnose ergangen ist. Exotic, der mit bürgerlichem Namen Joseph Maldonado-Passage heißt, sitzt derzeit wegen versuchten Auftragsmordes an seiner ehemaligen Kollegin Carole Baskin (60) im Gefängnis.

Als Exotic im Mai von seiner schweren Krankheit erfuhr, bat er den US-Amerikanischen Präsidenten Biden darum, ihn zu begnadigen. «Zuhause könnte ich eine anständige medizinische Behandlung und anständiges Essen erhalten», begründete der 58-Jährige damals seine Forderung – doch aus der Freilassung wurde nichts.

Der Krebs hat bereits gestreut

Jetzt beklagt sich der «Tiger King» in einem neuen Interview mit dem Boulevardblatt «The U.S. Sun» darüber, bis dato noch keine medizinische Behandlung gegen seinen Krebs erhalten zu haben. Der bilde mittlerweile schon Metastasen, breite sich also in seinem Körper aus. Die bösartigen Tumore hätten laut Exotic bereits bis in seinen Magen und Unterleib gestreut.

«Seit der Diagnose im Mai wurde ich nicht mehr medizinisch behandelt. Immer wenn ich pinkle, muss ich gleichzeitig kotzen – so schlimm sind die Schmerzen. Ich hinke beim Gehen, weil mein Becken und meine Hüfte so weh tun», so der 58-Jährige. Sein Magen quäle ihn schon seit über einem Jahr und er verliere stetig an Gewicht.

Präsident Biden soll «die Wahrheit» hören

Seit Ende Oktober warte er auf eine Endoskopie, doch die medizinische Versorgung im Gefängnis sei erbärmlich: «Selbst in einem Heim für Hunde behandeln sie einen besser», findet der US-Amerikaner. Außerdem berichtet Exotic von schlimmen Erlebnissen hinter Gittern: «Ich habe gesehen, wie viele Menschen tot aus diesem Gefängnis herausgeschafft wurden», es sei Zeit, dass der Präsident und die anderen Politiker «die Wahrheit hörten».

Trotz allem Leid sieht der ehemalige Privatzoobesitzer, der durch eine Netflix-Dokuserie berühmt wurde, die Situation realistisch: Zuerst wolle er herausfinden wie schlimm es wirklich um ihn stehe, dann wolle er mit seinen medizinischen Beratern darüber entscheiden, ob eine Behandlung Sinn ergäbe. «Wenn der Krebs bereits im dritten oder vierten Stadium ist, kriegt er mich», so Exotic. Weiter fügt er hinzu: «Ich bin bereit, zu sterben.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)