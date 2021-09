Nicki Minajs Ehemann drohen 10 Jahre Knast

Zehn Jahre alt dürfte der elfmonatige Sohn von Rapperin Nicki Minaj (38) und Ehemann Kenneth Petty (43) sein, wenn sein Vater wieder aus dem Gefängnis entlassen wird. Dem 43-Jährigen droht laut US-Magazin «People» nämlich eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren. Die definitive Verurteilung sei für den 24. Januar 2022 vorgesehen.

Am Donnerstag bekannte sich der 43-Jährige vor Gericht schuldig, sich bei seinem Umzug von New York nach Kalifornien im Jahr 2019 nicht als Sexualstraftäter registriert zu haben. Wieso eine solche Registrierung obligatorisch gewesen wäre: In New York gilt er als Straftäter zweiter Stufe, was bedeutet, dass ein «mäßiges Risiko einer Wiederholungstat» vorliegt.

Versuchte Vergewaltigung einer 16-Jährigen

Kenneth wurde im Jahr 1995 der versuchten Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens schuldig gesprochen. Damals wurde er zu 18 bis 54 Monaten Gefängnis verurteilt. Er verbrachte viereinhalb Jahre hinter Gittern und wurde dazu verpflichtet, sich als Sexualstraftäter zu registrieren, wo auch immer er hingeht.

Das Versäumnis könnte ihn jetzt bis zu zehn Jahre Freiheit kosten – kein schönes Urteil, zumal Kenneth seit Oktober 2019 mit Nicki Minaj verheiratet ist und mit ihr einen elfmonatigen Sohn hat.

