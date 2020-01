Ex von Kristina Bobbi Brown stirbt an Überdosis

Viereinhalb Jahre nach dem Tod der 22-jährigen Bobbi Kristina Brown ist auch ihr Ex-Freund tot. Nick Gordon wurde 30 Jahre alt und starb am Neujahrstag 2020 an einer Überdosis, wie sein Bruder People.com bestätigt. Er soll mehrere Herzattacken erlitten haben und in die Notaufnahme in Florida eingeliefert worden sein, sagen Insider gegenüber Daily Mail.

«Wir sind bestürzt über den Verlust meines wundervollen Bruders», schreibt Jack Walker Junior in einem Statement auf Facebook und zeigt gemeinsame Bilder. «Er hinterlässt eine Lücke in den Herzen meiner Familie und seiner Freunde. Nicks Kampf im Leben war nicht einfach.»

«Er wollte ein glückliches, gesundes Leben»

Nick Gordons Anwalt fügt an: «Trotz aller unglaublicher Herausforderungen, denen Nick in den letzten Jahren gegenüber stand, kann ich ehrlich sagen, dass er hart daran gearbeitet hat, positiv und nüchtern zu bleiben und dass er sich nichts mehr wünschte als ein glückliches, gesundes Leben mit seiner Familie.»

Nick Gordon war der Ziehsohn von Superstar Whitney Houston, die 2012 im Alter von 48 Jahren verstarb. Sie kollabierte damals in einer Badewanne einer Hotelsuite in Beverly Hills. Der spätere Autopsiebericht ergab, dass sie Kokain in ihrem Körper hatte und an einer Herzkrankheit litt.

Verantwortlich für Bobbi Kristinas Tod

Knapp drei Jahre später wurde Whitneys Tochter Bobbi Kristina, die Freundin von Nick Gordon, bewusstlos in einer Badewanne aufgefunden. Sie verstarb im Juli 2015 in einem Hospiz. Als Todesursache wurden Hirnschäden und eine Lungenembolie festgestellt, die durch den Missbrauch von Drogen und Alkohol eintraten.

Ihr Freund Nick Gordon soll ihr den tödlichen Cocktail verabreicht haben. Ein Jahr später wurde er zu einem Schadenersatz von 36 Millionen Dollar verurteilt. Was in besagter Nacht genau passiert war, konnte nie gänzlich geklärt werden.

