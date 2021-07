Brachten Pietros Ferien das Fass zum Überlaufen?

Pietro Lombardi (29) zieht die Reissleine und kehrt der Öffentlichkeit vorübergehend den Rücken. Das teilte der deutsche Sänger und DSDS-Sieger am Montagabend überraschend auf Instagram mit.

«Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie, viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte», schrieb Pietro in einem langen, persönlichen Post. «So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte …» Er brauche Zeit für sich selbst und werde sich aus der «Social-Media-Welt» zurückziehen. Für wie lange, ließ Pietro offen.

Schon am Dienstagmorgen demonstriert er, wie ernst es ihm ist: Seine Insta-Storys hat er gelöscht, das Profilbild ist verschwunden.

Am Flughafen heimlich fotografiert

Was ist mit dem öffentlichkeitsliebenden Pietro passiert, der sein «Team Lombi», wie er seine knapp zwei Millionen starke Instagram-Community nennt, täglich gutgelaunt über sein Leben auf dem Laufenden hielt? Zumal die Rücktrittsneuigkeit wenige Tage nach seinen Strandferien auf Kreta folgte – und Pietro eigentlich frisch erholt sein dürfte.

Gut möglich, dass ausgerechnet diese Auszeit das Fass überhaupt erst zum Überlaufen brachte. Wie sehr sich die Öffentlichkeit für sein Liebesleben interessiert und wie wenig privat die Ferien werden durften, wurde Pietro und seiner Reisebegleitung – Ex-Freundin Laura Maria (25) – nämlich bereits am Flughafen Düsseldorf vorgeführt: Augenzeugen hatten die beiden beim Anstehen in der Check-in-Schlange fotografiert und die Bilder deutschen Medien zugespielt.

Da nützte es auch nichts, dass Influencerin Laura Maria ihre Followerinnen und Follower erst auf eine falsche Fährte lockte und vorgaukelte, auf den Malediven zu sein. Dass das On-Off-Paar in Wahrheit auf Kreta weilte, war schon bald klar. Und noch auf der griechischen Insel ließ Laura Maria dann öffentlich Dampf ab.

Laura meldete sich genervt aus den Ferien

«Ich bin etwas genervt, weil ich im Urlaub überhaupt keine Privatsphäre habe», meldete sie sich in einer Insta-Storys. An diejenigen, die heimlich Fotos von ihr und Pietro geknipst haben, machte sie eine klare Ansage: «Ihr solltet euch schämen!» Sie habe nach Veröffentlichung der Schnappschüsse zahlreiche negative Kommentare bekommen.

Laura Maria äußerte sich zudem zu den hartnäckigen Liebescomeback-Spekulationen, «weil ich ja eh keine Privatsphäre habe» und sagte: «Ja, Pietro und ich sind zusammen im Urlaub mit noch ein paar anderen Leuten.» Sie seien «zurzeit nicht zusammen, genießen aber die gemeinsame Zeit, ja das stimmt».

Während Pietros Fans mit Laura Maria stets hart ins Gericht gingen, zeigen sie für ihren Star nun vollstes Verständnis. Sein Abschieds-Post hat inzwischen über 112.000 Likes generiert (Stand Dienstag, 13 Uhr), mehr als 3000 haben ihn kommentiert – mit fast ausschließlich aufbauenden Worten.

Darunter viele deutsche Prominente: «Nimm dir alle Zeit der Welt!», schrieb etwa Moderatorin Frauke Ludowig (57). Kumpel und Sänger Giovanni Zarrella (43) fügte an: «Wir sind da für dich.» Und DSDS-Kollege Prince Damien (30) stimmte zu: «Hauptsache, dir geht es bald besser und du bist dann wieder glücklich.»

(L'essentiel/Katja Fischer)