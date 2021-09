«Warum hast du so zugenommen?»

Nach ihrer fast zweijährigen Social-Media-Pause hat die Fitness-Bloggerin Sophia Thiel (26) im Januar ihr Comeback gegeben. Äußerlich verändert und mit einer völlig neuen Lebenseinstellung kehrte die Bloggerin auf Instagram zurück. Mit ihren Fans spricht sie seither offen über ihre Essstörung und mentalen Probleme und setzt sich aktiv für mehr Body Positivity ein. Umso entsetzter hat die 26-Jährige jetzt reagiert, als sie im Fitnessstudio aufgrund ihrer Figur blöd angemacht wurde.

Auf Instagram erzählte die Bloggerin kürzlich ihren 1,3 Millionen Followerinnen und Followern, was geschehen war. Dabei ließ sie ordentlich Dampf ab und schrie aus voller Kehle in die Kamera. «Das musste jetzt mal sein», sagte sie und fügt an, dass sie «leichte Aggressionen» habe. Der Grund: Beim Training sei sie von einer fremden Person angesprochen worden, die sagte, die Bloggerin irgendwoher zu kennen. Als Sophia erklärte, dass sie Fitness-Influencerin sei, erhielt sie die schockierende Rückfrage: «Warum hast du denn so zugenommen?»

«Geht’s eigentlich noch?»

Die unerwartete Frage sei völlig daneben und ein unglaublicher Trigger für sie gewesen, zumal sie schon seit Jahren mit ihrem Gewicht und ihrem Körper zu kämpfen habe, so Sophia. Normalerweise verstehe sie Spaß bei solchen Themen, doch diesmal sei es anders gewesen. «Ich habe mir einfach nur gedacht: Geht’s eigentlich noch? Was soll ich bitte darauf antworten? Keine Ahnung, ‹Essstörungen sind gerade voll im Trend?›»

Für Sophia sei es absolut unverständlich, wieso jemand so «negatives Zeug rauslassen» müsse. Die junge Bloggerin betont, dass sie so etwas nie zu jemandem sagen würde und spricht sich dabei für mehr Liebe unter den Mitmenschen aus. «Ich würde in einer solchen Situation immer etwas Positives sagen!», so die Bloggerin. Und genau so sollte es ja auch sein.

(L'essentiel/Lara Hofer)