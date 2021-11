Giesinger geht gegen sexuelle Belästigung vor

«Dickpics und sexuelle Belästigung im Netz: Stop that shit!», mit diesen Worten wandte sich Stefanie Giesinger kürzlich in ihrer Instagram-Story an ihre Follower. Der Grund: Sie hat die Nase voll von Belästigungen in ihren Direktnachrichten. «Auch ich bin von krassen Drohungen und harter Beleidigung jeden Tag betroffen und ich finde, daran muss sich was verändern.» Die Forderungen der 24-Jährigen blieben offenbar ungehört, denn noch immer wird Giesinger mit obszönen Bildern tagtäglich bedrängt.

Im Gespräch mit der Newsseite «t-online» ärgert sich das Model nun über die uneinsichtigen Menschen: «Diese Leute führen täglich Konversationen, eher Monologe, oder ich erhalte Nachrichten, was sie gerne mit mir machen würden. Sie erzählen mir, was sie mit sich machen und schicken mir Fotos davon zu. Das ist sexuelle Belästigung!»

Anzeige wegen intimer Fotos

Stefanie Giesinger will dies in Zukunft nicht mehr tolerieren und gegen die Absender vorgehen. Den Rücken stärkt ihr dabei ihr Freund, der britische Youtube-Star und Model Marcus Butler (29). «Wir fangen jetzt an, das anzuzeigen und diese Schritte zu gehen», sagt die Deutsche. «Man hatte da lange Hemmungen vor, weil man dachte, ‹Das ist ja nicht so schlimm und ich muss mir das nicht anschauen.› Aber wenn man ehrlich ist, ist das ein großer Schritt über die Grenze der eigenen Privatsphäre hinaus, so etwas zu verschicken. Das muss dann auch rechtlich verfolgt werden.»

Das distanzlose Verhalten eines unbelehrbaren Fans sei der Grund für diese Schritte gewesen. «Er hat seit gut vier Jahren eine Art Beziehung mit mir geführt. Er hat mir täglich geschrieben. Das hat mir Angst gemacht. Aber wenn man so eine Angst hat, dann ist der Gang zum Anwalt wohl auch gerechtfertigt,» findet Stefanie. In Zukunft müssen sich die fürchten, die dem Model auf unangenehme Art und Weise zu nahe getreten sind.

(L'essentiel/Toni Rajic)