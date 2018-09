Integrations-​​Bambi für Bushido unwichtig

Rapper Bushido (40) ist sein 2011 verliehener Integrations-Bambi nach eigenen Worten nicht wichtig. «Es ist mir egal, wenn manche meinen, ich sei ein Spießer und andere behaupten, ich gehöre der Mafia an. Und den Integrations-Bambi würde ich auch nicht so hoch hängen», sagte er in einem Interview der Welt. Gefragt, welchen Wert sein Bambi für ihn habe, antwortete er: «Keinen.» So habe er auch schon vor der Verleihung gedacht.

Auf die Frage, ob er ein Patriot sei, sagte Bushido: «Ja. Ich feiere Deutschland. Ein gesunder Patriotismus würde Deutschland guttun. Wir haben so viel, auf das wir stolz sein können.» Als Beispiele nannte der Berliner, der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt, die Autobahn ohne Tempolimit und Hartz IV.

(L'essentiel/dpa)