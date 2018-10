Meghan in Panik – Bodyguard schreitet ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

An Tag neun ihrer Tour stand für Herzogin Meghan ein Besuch auf einem Markt in Suva, der Hauptstadt der Fidschi-Inseln, auf dem Programm. Im Rahmen eines UNO-Projektes traf sich die 37-Jährige dort mit Verkäuferinnen. Doch statt der geplanten 15 Minuten brach sie – beziehungsweise ihr Bodyguard – den Termin nach nur sechs Minuten ab.

Grund: Meghan soll gegenüber ihrer Leibwächterin Sicherheitsbedenken geäußert haben. Laut Daily Mail begründete der Kensington-Palast den Abbruch von Meghans Besuch mit der «viel zu großen Menschenmenge, die man nicht erwartet hatte». Dadurch sei es für die Herzogin «ungemütlich und stressig» geworden.

«Unbeteiligter und leerer Gesichtsausdruck»

Schon vor dem Betreten der Markthalle habe Meghan nervös und besorgt ausgesehen, wie ein Royal-Fan gegenüber Mirror verrät: «Auf dem Markt gab es viele Leute, die ihr alle zujubelten, zuwinkten und Videos von ihr machten. Kurz nach ihrer Ankunft beugte sich Meghan zu einer ihrer Helferinnen und flüsterte ihr ins Ohr.»

Sie war sehr unbeteiligt, «nicht wie sonst», so der Fan. Während eines Gesprächs mit einer Ananas-Verkäuferin wirkte ihr Gesichtsausdruck leer und unbeteiligt. «Nachdem sie etwa eine Minute lang mit ihr gesprochen hatte, brach sie ab und flüsterte noch einmal ihrem Sicherheitspersonal etwas zu, bevor sie kurz darauf den Markt verließ.»

Enttäuschte Royal-Fans

Eine Verkäuferin, die Meghan die Hand schütteln durfte, sagte zu Mirror, dass die Herzogin kaum gesprochen habe – «als hätte sie ein bisschen Angst gehabt». In der Halle sei es aber sehr heiß und feucht gewesen. Laut Salususu nicht der beste Ort für eine schwangere Frau.

Die anwesenden Menschen seien enttäuscht gewesen, als sich Meghan nach nur wenigen Minuten wieder verabschiedet habe, schreibt die britische Zeitung weiter. Die Stimmung sei nämlich freundlich gewesen und niemand sei der Herzogin von Sussex zu nahe gekommen.

Was wir beim Royal-Trip übrigens wieder mal bestätigt sehen: Harry ist ein Traumprinz! Er verzichtet zurzeit aus Solidarität zu seiner Frau auf Alkohol. Beim Staatsdinner stieß er am Dienstagabend mit Wasser an.

(L'essentiel/kao)