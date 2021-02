Das Kind von Rose Leslie und Kit Harington ist da

Das erste gemeinsame Kind der «Game of Thrones»-Stars Kit Harington (34) und Rose Leslie (34) ist auf die Welt gekommen, wie «Page Six» berichtet. Die kleine Familie wurde am Dienstag bei einem Spaziergang in London gesichtet. Ein Sprecher des Paares bestätigte gegenüber dem US-Portal, dass die Schottin und der Engländer einen kleinen Jungen bekommen haben und die frisch gebackenen Eltern «sehr, sehr glücklich» seien.

Wann genau Rose den Kleinen zur Welt gebracht hat, ist nicht bekannt. Vergangenen September enthüllte das britische Magazin «Make» die Schwangerschaft mit einer Fotostrecke der schwangeren Schauspielerin.

«Es war ein ganz besonderes Fotoshooting mit einem Team von Frauen, das Rose in dieser wundervollen Zeit abgelichtet hat», so die Moderedakteurin des Magazins damals auf Instagram.

Kit und Rose lernten sich vor acht Jahren am Set der Fantasy-Serie «Game of Thrones» kennen, wo sie ein Liebespaar spielten. Die zwei halten sich weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Sowohl Kit als auch Rose führen keinen öffentlichen Instagram-Account. Somit verwundert es nicht, dass sie auch die Geburt ihres Kindes erstmal für sich behielten.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)