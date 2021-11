«Ihre Kandidatur würde mich nicht überraschen»

An die vornehme Zurückhaltung der britischen Königsfamilie in politischen Belangen hält sich Herzogin Meghan bekanntlich nicht. Immer wieder äußerte sich die 40-Jährige in der Vergangenheit zu diversen Themen in der Politik. Schon im Rahmen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr hatte Meghan Wahlberechtigte immer wieder dazu aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Anschließend wurde gemunkelt, ob die zweifache Mutter sich möglicherweise selbst 2024 als Kandidatin aufstellen lässt.

Durchaus gute Chancen auf einen Wahlsieg sieht zumindest Meghans Bruder, wie er nun im Interview mit dem australischen «New Idea»-Magazin verrät. «Sie hat Persönlichkeit, ist entschlossen und hat Ehrgeiz. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie für das Präsidentenamt kandidieren würde», so Thomas Markle jr.

«Ich wünsche ihr viel Glück»

Der 55-Jährige, der aufgrund einer Familienfehde seit mehr als zehn Jahren nicht mehr persönlich mit seiner Schwester gesprochen hat, findet sogar noch liebevolle Worte für Meghan: «Egal, was sie sich vornimmt, ich weiß, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Ich wünsche ihr viel Glück. Wenn eine US-Präsidentschaft das ist, was sie anstrebt, wird sie das auf jeden Fall angehen.» Noch im August ließ der gebürtige Kalifornier im Trailer des australischen Pendant von «Promi Big Brother» kein gutes Haar an der Herzogin von Sussex.

Bereits im März äußerte sich Royal Experte und Biograf Tom Bower, der eine Biografie von Harrys Vater Prinz Charles (72) veröffentlichte, zu Meghans möglichen Pläne für eine Kandidatur. Damals sagte er gegenüber der «Daily Mail», dass die Herzogin «wahrscheinlich» eine Präsidentschaftskampagne in den USA starten würde, aber sich mit der Kritik, die an Politikern geübt werde, schwer tun würde. Die ehemalige Schauspielerin sei nämlich «sehr sensibel».

Königlicher Briefbogen sorgte für Ärger

Erst kürzlich brachte Meghan US-Politikerinnen und -Politiker gegen sich auf, nachdem sie einen Brief an die Demokratin Nancy Pelosi (81), Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Chuck Schumer (70), den Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, schrieb. Darin bestand sie auf bezahlte Elternzeit als nationales Recht. Das Problem war aber nicht ihre Forderung an sich, sondern, dass das Schreiben auf einem offiziellen – und damit königlichen – Briefbogen der Sussexes verfasst wurde.

Insbesondere der Kongressabgeordnete Jason Smith zeigte sich gegenüber der «Daily Mail» verärgert und wandte sich an die britische Königsfamilie, damit sie endlich Konsequenzen aus dem politischen Handeln von Harry und Meghan ziehen. «Die jüngste Einmischung von Frau Markle in die US-Politik wirft für mich die Frage auf, warum die königliche Familie ihr und Harry nicht einfach offiziell ihre Titel entziehen, zumal sie darauf besteht, dies unter dem Titel der Herzogin von Sussex zu senden», so der 41-jährige Republikaner gegenüber der britischen Zeitung.





(L'essentiel/Saskia Sutter)