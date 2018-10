Was hat Trump da am Schuh?

Ein Stück Papier am Schuh von US-Präsident Donald Trump bringt die Twitter-Gemeinde in Aufruhr. Nach einer Wahlveranstaltung der Republikaner in Minnesota heftete sich das lästige Stück an die Sohle des US-Präsidenten. Als Trump die Präsidentenmaschine besteigt, hat das Papierchen seinen großen Auftritt und verleiht dem Gang des Präsidenten auf der Treppe etwas unfreiwillig Komisches. Erst als Trump die Maschine besteigt, bleibt das Stück an der Flugzeugtür hängen. Eine Begleitperson Trumps hebt es schließlich vor dem Einsteigen auf.

