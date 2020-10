Laura überrascht Pietro mit Papa-​​Sohn-​​Geschenk

Nach den Turbulenzen der letzten Tage dürfte nun endlich wieder die Liebe bei Sänger Pietro Lombardi und seiner neuen Freundin Laura Maria (24) eingekehrt sein. Fürchteten die Fans des Musikers, dass Pietros Glück mit der Influencerin nach einer ersten, kleinen Liebeskrise schon wieder vorbei ist, beweist Laura einmal mehr ihre Gefühle und Zuneigung für den ehemaligen «DSDS»-Sieger. Sie hat nämlich nicht nur ihrem Liebsten, sondern auch dessen Sohn Alessio (5) ein besonderes Schmuckstück geschenkt.

Sowohl der kleine Alessio als auch Papa Pietro haben jeweils ein Kettchen bekommen, deren Anhänger an Alessios persönlichen Schutzengel erinnern soll. Pietro, der sich diesen Beschützer auch bereits auf seinen Arm tätowieren ließ, ist von dem überraschenden Geschenk überwältigt. «Die kleinen Dinge sind es, die ein Leben ausmachen», schreibt er stolz in seiner Instagram-Story, in der er seinen Fans auch gleich die beiden Schmuckstücke zeigt. «Ein Lächeln, ein gutes Gespräch, eine Umarmung.» Auch in Lauras Story taucht Pietros bewegendes Posting auf. Bei so viel Emotion dürfte beim jungen Liebesglück der beiden dann doch wieder alles in Ordnung sein.

(L'essentiel/red)