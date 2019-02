«Empire»-​​Star drohen drei Jahre Gefängnis

Der aus der TV-Serie «The Empire» bekannte Schauspieler Jussie Smollett ist in der US-Stadt Chicago verhaftet worden. An einer Pressekonferenz teilte die Polizei mit, Smollett sei mit seinem Lohn unzufrieden gewesen. Deshalb habe er bereits im Vorfeld der Attacke einen falschen Brief an sich selbst geschickt, in dem er rassistisch beschimpft wird. Das habe jedoch nicht gefruchtet, deshalb soll er die Attacke inszeniert haben. Die angeblichen Täter soll er für 3500 Dollar angeheuert haben.

Die Chicagoer Polizei betonte, dass sie in der Stadt keinen Hass toleriere, ob er sich auf Rasse oder Geschlecht bezieht. Smollett habe diese Karte ausgespielt, um für seine Karriere einen Vorteil zu erreichen. Nun drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis wegen Vortäuschung der Attacke.

Smollett befindet sich augenblicklich nicht mehr in Untersuchungshaft. Gegen eine Kautionszahlung von 100.000 Dollar ist er freigekommen.

Zwei Brüder gerieten in Verdacht

Im Januar war er nach einem Angriff mit einer chemischen Substanz in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er behauptete, die Angreifer hätten ihn mit homophoben und rassistischen Sprüchen beschimpft, geschlagen und dann die Substanz über ihn gegossen.

Später kam heraus, dass die Polizei Zweifel an der Echtheit der Attacke hat. Die zwei festgenommenen Männer, die für den Angriff verantwortlich gewesen sein sollen, waren wieder freigelassen worden. Bei ihnen soll es sich laut BBC um zwei Brüder handeln, von denen einer für «The Empire» arbeitete.

Die beiden Brüder sollen gegenüber der Polizei angegeben haben, dass sie für die Inszenierung eines Angriffs auf Smollett von diesem bezahlt worden seien. Einer der beiden soll Smolletts Personal Trainer gewesen sein. Ermittler hätten herausgefunden, dass der bei der Attacke benutzte Strick von den Brüdern gekauft worden war.

(L'essentiel/doz)