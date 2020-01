Ist das Harrys letzter Auftritt als Royal?

Am Donnerstag hat Prinz Harry (35) zum ersten Mal seit Bekanntgabe seines geplanten Rückzugs als hochrangiges Royal-Mitglied wieder gearbeitet – als Royal. Souverän und gutgelaunt hat der Herzog von Sussex junge Rugby-Spieler und Pressevertreter im Garten des Buckingham-Palasts empfangen. «Passt auf das Gras auf, sonst bekomme ich Ärger», scherzte er.

Fragen der Journalisten über seine Zukunft als Mitglied der Königsfamilie hat er dabei konsequent ignoriert, wie die Royal-Korrespondentin der «DailyMail» twitterte.

Funny moment as Harry tells the kids to mind the grass as he'll get into trouble otherwise- that humour will be missed #HarryandMeghan pic.twitter.com/BAeG423HaY— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 16, 2020

Harrys letzter Event als Senior Royal?

Der Termin anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft 2021 in England (Harry amtet als Schirmherr der Football League) wurde schon am 8. Januar bekanntgegeben – wenige Stunden, bevor er und Meghan (38) ihren Rücktritt via Instagram mitteilten und damit in Großbritannien eine royale Krise auslösten.

Britische Medien berichten deshalb, dass es sich hier um Harrys letztes Engagement als Vollzeit-Royal handeln könnte.

Schon am Mittwochabend hat sich Harry auch auf der offiziellen Sussex-Instagram-Seite zurückgemeldet. In einem Video teilte er mit, dass die nächsten Invictus Games 2022 in Düsseldorf stattfinden werden. Die paralympische Sportveranstaltung ist ein Herzensprojekt des britischen Royals.

Meghan in Vancouver unterwegs

Seine Ehefrau Meghan hat sich Anfang Woche wieder auf Wohltätigkeitsmission begeben. Sie besuchte ein Frauenhaus in Vancouver und zeigte sich dabei «glücklich und enspannt», wie Fans feststellten.

Meghan ist einen Tag nach ihrem Rückzugs-Statement nach Kandada gereist, wo Baby Archie mit einer Nanny auf sie wartete. Harry ist in Großbritannien geblieben und hat sich am Montag zu einer großen Krisensitzung mit Großmutter Elizabeth (93), Vater Charles (71) und Prinz William (37) getroffen.

Wie nun die Zukunft des Sussex-Paars im Detail aussehen wird und inwiefern das Engagement für die britische Krone als Teilzeit-Royals aussehen wird, soll in den kommenden Tagen kommuniziert werden.

(L'essentiel/kfi)