«Bully» Herbig stellt Klums neues Nacktfoto nach

In Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles breitet sich gerade eine Hitzewelle aus. Statt sich in ihrer gekühlten Villa zu verstecken, nutzt die 48-Jährige die intensive Sonne, um sich splitterfasernackt, ganz ohne Risiko auf Bikinistreifen, zu bräunen. Ehemann Tom Kaulitz (31) hat den Anblick offenbar so genossen, dass er gleich einen Schnappschuss davon gemacht hat.

Das Schwarz-Weiß-Foto teilte das deutsche Model dann mit ihren 8,2 Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram. In der Caption schreibt sie: «Heute war ein heißer Tag.» Die vierfache Mutter scheint sich in ihrer Haut sichtlich wohl zu fühlen. So liegt Heidi entspannt auf einer Liege, ihre Intimzonen sind nur durch ihre Hände, den Rand ihres Tuches und die geschickte Positionierung ihrer Beine bedeckt.

Michael Herbig stiehlt ihr die Show

Ihren Model-Schützlingen hatte sie in der vergangenen Staffel «Germany’s Next Topmodel» übrigens eine ähnliche Aufgabe gestellt. Ohne jeglichen Stück Stoff am Körper mussten ihre «Mädchen» vor der Kamera posieren. Immer wieder mahnte sie dabei, dass die Kandidatinnen lockerer und weniger lasziv posieren sollen. Nun macht sie es gleich selbst vor. Innerhalb eines Tag erhielt ihr Post fast 90.000 Likes – und einen prominenten Nachahmer: Michael «Bully» Herbig (53).

Der deutsche Comedian postete nur wenige Stunden später ein Schwarz-Weiß-Foto von sich in der selben Pose und schrieb dazu: «Sonntagspose by Heidi Klum». Auch sein Post schaffte es auf über 30.000 Likes – und das, obwohl er mit 269.000 Followern eine deutlich kleinere Anhängerschaft hat als Heidi. In den Kommentaren wird er ebenfalls gefeiert. So finden mehrere Leute: «Du bist heißer.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)