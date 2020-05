«Tiger King»-​​Star will in Grandes Musikvideo

Das Musikvideo zu Justin Biebers (26) und Ariana Grandes (26) neuem Song «Stuck With U» ist ein großes Isolations-Projekt: Die beiden zeigen darin Clips ihrer Fans aus der Quarantäne, die dem Aufruf für Einsendungen gefolgt sind. Es wurde am Freitagmorgen veröffentlicht und hat nach fünf Stunden bereits über zwei Millionen Views erzielt.

Im frisch veröffentlichten Video haben sich Promis wie Kendall (24) und Kylie (22) Jenner, Jaden Smith (21), Gwyneth Paltrow (47) und Chance the Rapper (27) unter die Fans gemischt. Wer sich auch einen Gastauftritt gewünscht hätte: Carole Baskin.

Tanz im Wildkatzen-Kostüm

Die kontroverse Tierrechtsaktivistin und Rivalin von Joe Exotic, bekannt aus der «Tiger King»-Doku von Netflix, hat ein Video eingereicht. Im Raubtier-Onesie tanzt sie mit ihrem Mann Howard (80) und der Katze Pearlie zum Instrumental von «Stuck With U» – den Clip siehst du oben.

Wie «TMZ» berichtet, wurde Carole von Justin Biebers Fans um einen Beitrag gebeten: «Ich hoffe, es zieht nicht zu viele der Hater an, die uns seit ‹Tiger King› fertigmachen», so die 58-Jährige.

Carole wird abgelehnt

Ins finale Video hat Carole es zwar nicht geschafft, Justin Bieber teilte auf Instagram und Twitter allerdings einen Teaser mit ihrem Beitrag – ohne Arianas Zustimmung.

«Fürs Protokoll: Ich habe nicht erlaubt oder genehmigt, dass dieser Clip im tatsächlichen Video zu sehen ist. Nichtsdestotrotz existiert er und das ist … einzigartig», stellt die Sängerin auf Twitter klar.

Ariana kuschelt mit neuem Freund

Im Musikvideo taucht dafür ein ganz besonderer Gast auf: Gegen Ende des Clips tanzt Ariana Grande eng umschlungen mit Dalton Gomez.

Im Februar wurden die Sängerin und der Immobilienmakler beim Knutschen gesehen. Eine Beziehung wurde bislang nicht bestätigt, in der Selbstisolation konnte man Dalton allerdings öfters in Arianas Instagram-Story erspähen – dass sich die beiden nun so offen verschmust zeigen, spricht wohl für sich.

(L'essentiel/Alisa Fäh)