Danni Büchners Neuer war beim Penis-​​Tuning

Ex-Dschungelcamperin Danni Büchner (42) ist wieder frisch verliebt. Kurz nach dem Todestag ihres verstorbenen Mannes Jens verkündete sie, dass sie ihr Herz an Ennesto Monté (45) verloren habe. Der Herzensbrecher versucht zwar immer wieder, in der Party-Schlagerwelt Fuß zu fassen, fiel aber in der Vergangenheit ausschließlich mit seinen Sex-Skandalen auf.

Skandal-Quickie im Bank-Foyer

So erwischte man ihn 2016 beim öffentlichen Schäferstündchen im Foyer einer Bankfiliale. «Ich bin süchtig nach Musik und Sex», erklärte Monté der Bild-Zeitung seinen ausgeprägten Trieb. Auf eBay ließ sich der Schlager-Macho sogar als lebendes Sex-Toy versteigern. Dafür ist anscheinend passendes Equipment notwendig: Die Penisverlängerung, der sich Monté 2018 unterzog, hielt er sogar mit der Kamera fest.

Monté braucht Dreifach-Vergrößerung

Gleich drei Mal ließ er sich Bauchfett in sein bestes Stück spritzen, um die ersehnte Mannesgröße zu erreichen. «Das ist wegen dem gewünschten Umfang», so der Trash-Promi in einem Bild-Interview über die Mehrfach-Operation. «Man kann das nicht gleichzeitig machen. Daher brauche ich drei Eingriffe.» Die Entscheidung, seinen Liebeshammer in die Verlängerung zu schicken, fällte er aber selbst. Kritik aus der Damenwelt soll es davor nämlich nicht gegeben haben: «Es hat sich bisher keiner beschwert. Aber ich habe selbst gezweifelt, ob das reicht oder nicht.»

Liebesglück mit Ex-Dschungelcamperin?

Trotz Penis-Tuning wollte es aber bislang in Sachen Liebe nicht so richtig klappen. Nach einem kurzen Techtelmechtel mit TV-Promi Helena Fürst (46) war Monté mit Playmate Anastasiya Avilova (32) und zuletzt sechs Monate mit dem Model Vanja Rosova (28) zusammen. Das Paar trennte sich in diesem Herbst. Nun darf sich also Ex-Dschungelcamperin Danni Büchner am Vollblut-Casanova erfreuen.

