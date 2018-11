Ach du Shrek! Wer zeigt sich als grüne Monster?

Natürlich steckt hinter den grandios aufwendigen Kostümen niemand anderer als Gastgeberin Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz. Die beiden haben für das diejährige Gruselfest erneut weder Kosten noch Mühen gescheut.

In einer Stundenlangen Prozedur verwandelten sich die 45-jährige Model-Mama und der Musiker in das beliebte Animationsmärchenpaar. Auf Instagram zeigte Klum in einigen Videos wie immer das "Making of" ihres Outfits.

Stilecht für ein royales Paar ließen sich Heidi und Tom in einer weißen Kutsche zur Party bringen. Gemeinsam mit anderen Celebritys wie Ice T samt Gattin Coco, Model Winnie Harlow und Lupita Nyong'o machten sie dann die Nacht zum Tag.

Verkleidungsmäßig etwas ins Klo gegriffen hat Heidi Busenfreundin Mel B. Sie und Freund Gary Madatyan kamen als Victoria und David Beckham.

(L'essentiel/baf)