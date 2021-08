Wer sind die beiden Männer in Lunas Unfallauto?

Im Zusammenhang mit dem Autounfall, der sich am Samstagmorgen in Berlin-Schöneberg ereignet hat, gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Bisher ist nur eines sicher: Til Schweigers Tocher Luna (24) saß mit im Auto. Das hat der Schauspieler (57) gegenüber der «Bild am Sonntag» bestätigt. Der Unfallwagen, ein Mercedes AMG A 35, ist in den frühen Morgenstunden von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Laternenmast geknallt.

Polizei und Feuerwehr waren frühzeitig vor Ort, um die Stelle und das Fahrzeug zu begutachten. Doch: Von den drei Insassen fehlte jede Spur. Jetzt ermitteln die Beamten und Beamtinnen der Berliner Polizei wegen Fahrerflucht gegen Unbekannt. Ein Polizeisprecher berichtet gegenüber der «Bild», dass sich «zum Unfallzeitpunkt eine 24-jährige Frau, ein 24-jähriger Mann und ein 26-jähriger Mann in dem Wagen befunden haben.»

Luna hat die Unfallstelle in Begleitung verlassen

Augenzeugen berichten, dass Luna die Unfallstelle am Samstagmorgen um 7.15 Uhr in Begleitung eines Mannes verlassen haben soll. Scheinbar hätten sich die beiden ein Taxi genommen. «Bild» will wissen, dass es sich dabei um den Essener Rapper Jamule handelt. Der 24-Jährige gilt derzeit als gehypter Newcomer in der Szene: 2020 landete er mit seinem Song «Unterwegs» in den Top 3 der deutschen Singlecharts. Vor wenigen Wochen kündigte der Rapper dann eine längere Pause an.

Luna und Jamule, der mit bürgerlichem Namen Jamal Manuel Issa Serrano heißt, seien zuvor in einer Berliner Bar gesehen worden, die sie im Beisein eines Freundes verließen. Laut «Bild» sollen sich die beiden im Internet kennengelernt haben und seit einigen Wochen miteinander flirten.

Nach dem Unfall ließ sich Luna in einer Berliner Klinik wegen Schulterschmerzen behandeln. Laut eines Patienten sei ein «junger Mann» bei ihr gewesen – etwa Rapper Jamule? Der Begleiter habe sich jedenfalls «gut um sie gekümmert», so der Patient zu «Bild».

(L'essentiel/Saskia Sutter)