So kamen Laura und der Wendler wieder in die USA

US-Präsident Donald Trump tönt laut und seit Jahren über seine Mauer, die die illegale Einwanderung aus Mexiko stopen soll. Aber das Bauwerk konnte nicht einmal den Wendler und seine Laura aufhalten. Die TV-Turteltäubchen sind wieder zuhause in ihrer Mietvilla in Cape Coral, Florida, wie Haus- und Hof-Sender RTL berichtet. Damit Laura nicht ausgewiesen wird, mussten sie einen Umweg einlegen.

Schlagerbarde Wendler soll zumindest eine Greencard, die US-Arbeitserlaubnis besitzen, aber seine 19-jährige Verlobte muss nach wie vor, wie alle Touristen, mit ESTA-Visum einreisen. Die USA hat wegen der Corona-Pandemie die Grenzen dicht gemacht und Leute wie Laura damit ausgesperrt.

Schleichweg über Mexiko

Nur über einen juristischen Schleichweg war die Rückkehr in die Vereinigten Staaten möglich. Erst musste das Paar nach Mexiko, dort zwei Wochen in Quarantäne und erst danach durften die beiden über die Grenze.

Michael Wendlers Tochter Adeline saß die Coronakrise in Florida aus. Glaubt man ihrem Insta-Account langweilte sie sich dabei schrecklich. Zumindest einen Teil der Zeit verbrachte sie mit ihrer Mama Claudia, die sich in der Villa ihres Exmanns Michael breitmachte. Adeline reiste Papa und Stiefmama in spe Laura nach Mexiko nach. Dort sonnten sich die beiden Teenager in der Quarantäne und ließen sich in der Hängematte die Sonne auf den Bauch scheinen.

WG mit Claudia Norberg? Sie postet noch aus Cape Coral

Vor vier Tagen, am Donnerstag postete Norberg noch aus Cape Coral. Aber ob sie sich dort inzwischen eine andere Bleibe gesucht hat, oder ob die heimgekommene Laura sich nun das Haus wieder mit der Ex ihres Verlobten teilen muss, ist nicht ganz sicher.

(L'essentiel)