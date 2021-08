Kate und Meghan verstehen sich jetzt besser denn je

Die Beziehung zwischen Herzogin Catherine (39) und Herzogin Meghan (40) war schon immer etwas schwierig. Zumindest wurde das in den britischen Medien stets behauptet. Inzwischen sollen sich die beiden aber besser denn je verstehen. Wie ein Insider gegenüber «Us Weekly» enthüllt, haben die Damen einen Weg gefunden, ihre Unstimmigkeiten zur Seite zu legen und füreinander da zu sein. «Die beiden arbeiten jetzt im Interesse der gesamten Familie an ihrer Beziehung», so die Quelle.

Die Geburt von Harry und Meghans Tochter Lilibet Diana vor zwei Monaten habe dazu beigetragen, die Herzoginnen wieder näher zusammenzubringen. «Meghan und Kate haben seither vielmehr Kontakt zueinander. Kate schickt Meghan oft Text-Nachrichten, kleine Geschenke und Karten. Sie ist bemüht, wieder eine freundschaftliche Beziehung zu ihr aufzubauen.»

Streit seit Oprah-Interview

Die Schwägerinnen sollen in den vergangenen Jahren eine eher komplizierte Beziehung gehabt haben. Der Tiefpunkt folgte, nachdem die Sussexes im März diesen Jahres Oprah Winfrey ihr berühmt-berüchtigtes Interview gaben. Darin behauptete Meghan, dass Kate sie vor ihrer Hochzeit mit Harry im Mai 2018 in einem Streit zum Weinen gebracht habe. Meghan sagte dazu im Interview: «Ein paar Tage vor der Hochzeit hatte sie die Kleider der Blumenmädchen kritisiert und das hat mich zum Weinen gebracht. Es hat wirklich meine Gefühle verletzt.»

Die Herzogin von Sussex stellte jedoch klar, dass Kate sich nach dem Vorfall bei ihr entschuldigt hat. Zur Zeit der Ausstrahlung des Interviews sollen die 39-Jährige und Meghan bereits seit einem Jahr keinen Kontakt mehr gehabt haben, nachdem Meghan und Harry dem britischen Königshaus den Rücken zugekehrt hatten und in die USA gezogen waren.

Und die Prinzen?

Die Spannungen zwischen den Herzoginnen waren zum Teil auf Harrys anhaltende Streiterei mit seinem Bruder Prinz William (39) zurückzuführen. «Die Brüder haben echte Feindseligkeiten und das hat sich auch auf Meghan und Kates Beziehung ausgewirkt, was es für sie sehr schwer machte, freundschaftlich miteinander umzugehen», so der Insider. Doch inzwischen sollen sie einen Weg gefunden haben, den Zoff zur Seite zu packen und einfach füreinander da zu sein. «Beide sind zu dem Entschluss gekommen, dass der Streit zwischen ihnen bloß verschwendete Energie ist.» Bleibt zu hoffen, dass auch ihre Prinzen das so sehen.

(L'essentiel/Lara Hofer)