Kanye West und Kim Kardashian leben getrennt

Berichten zufolge leben Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West bereits seit einem Jahr voneinander getrennt. Der Rapper bevorzugt die Familienranch in Wyoming als Wohnsitz, während seine Ehefrau mit den vier Kindern North (7), Saint (4), Chicago (2) und Psalm (1) in Los Angeles lebt – wo diese auch zur Schule, beziehungsweise in den Kindergarten gehen.

Alle fünf Wochen zu Besuch

Ein Insider sagte der Daily Mail: «Kim fliegt nur alle fünf Wochen mal mit den Kids zum Besuch nach Wyoming ein. Sie und Kanye haben im letzten Jahr kaum Zeit miteinander verbracht. Sie ist schon seit Längerem der Meinung, dass es für sie und die Kinder nicht gesund ist, um Kanye herum zu sein.»

West machte seinen Unmut darüber sogar auf Twitter öffentlich: «Meine Familie muss neben mir leben!» Doch das soll für Kardashian, die in Los Angeles auch weiterhin ihre Realityshow dreht, nicht infrage kommen. Ebenso wenig wie eine Scheidung.

(L'essentiel/tha)