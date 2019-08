6 Filmrollen, die den Stars heute peinlich sein dürften

Mit ihrer erst jüngst wieder aufgetauchten Blowjob-Rolle in «90210» hat sich Herzogin Meghan im Nachhinein keinen Gefallen getan. Heute ist sie schließlich ein Mitglied der britischen Königsfamilie, und solch ein Schmuddel-Auftritt schickt sich für die Herzogin von Sussex natürlich nicht.

Doch vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) und ihrem Durchbruch als Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der Erfolgsserie «Suits» blieb der ehemaligen Schauspielerin eben keine andere Wahl.

Um erfolgreich zu werden – und Geld zu verdienen – nahm sie wohl jede Gelegenheit an, die ihr im Filmgeschäft geboten wurde.

George Clooney schämt sich für «Batman»

Mit früheren peinlichen Rollen steht die 38-Jährige allerdings nicht allein da. Auch gestandene Hollywoodstars erkannten im Nachhinein, auf schöne oder unschöne Art und Weise, dass so mancher Auftritt in einem Film oder einer Serie keine gute Entscheidung war.

So bereut Schauspieler Zac Efron (31) mittlerweile seine Rolle als Troy Bolton in der erfolgreichen Teenie-Reihe «High School Musical». Und Meghans guter Freund, Hollywoodstar George Clooney (58), findet seine Superheldenrolle in «Batman and Robin» peinlich, da sein Kostüm prominent hervorstechende Gummi-Nippel hatte.

Welche Schauspielgrößen peinliche Filmrollen angenommen haben, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/kao)