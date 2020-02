Er wollte sie «verbrennen und ertränken»

Johnny Depp (56) war am Mittwoch persönlich für die Vorabanhörung in seinem Prozess gegen «The Sun» in London anwesend. Er verklagt die englische Zeitung und deren Chefredakteur wegen eines 2018 veröffentlichten Artikels, in dem er als der «Aggressor» in der Ehe mit Amber Heard (33) dargestellt wurde.

Während der Anhörung wurden laut The Sun Textnachrichten von Depp vorgelesen, die zeigen sollen, dass die Zeitung keine Falschinformationen verbreitete.

«Ich werde ihren verbrannten Körper ficken, um sicherzugehen, dass sie tot ist»

Diese Nachricht ging an den britischen Schauspieler Paul Bettany (48): «Lass uns Amber verbrennen. Bevor wir sie verbrennen, ertränken wir sie! Ich werde ihren verbrannten Körper ficken, um sicherzugehen, dass sie tot ist.»

Gegensätzliche Aussagen

Dem Anwalt der Zeitung zeigen die Nachrichten laut The Sun auf, dass Amber genug Gründe dafür gehabt habe, um ihr Leben zu fürchten, zumal Heard dem Pirates of the Carribean-Star bereits zwei Jahre vor der Veröffentlichung des betreffenden Artikels öffentlich häusliche Gewalt vorgeworfen hatte.

Johnny Depps Anwalt erklärte laut dem Mirror in der Anhörung dem obersten Richter von England: «Eine von beiden Personen lügt, die andere sagt die Wahrheit. Wir sagen, es ist Frau Heard (die lügt), und Herr Depp ist sich dessen hundertprozentig sicher.» Das eigentliche Verfahren soll am 23. März beginnen.

Depp und Heard lernten sich 2011 kennen und heirateten 2015. Ein Jahr später forderte Heard eine einstweilige Verfügung gegen Depp und bezichtigte ihn der häuslichen Gewalt, was er bis heute abstreitet. Anfang Februar 2020 veröffentlichte die Daily Mail eine Audiodatei, in der Heard zugibt, ihren Ex-Mann geschlagen zu haben.

(L'essentiel/kro)