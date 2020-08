Schwarzenegger ist zum ersten Mal Opa geworden

Am Sonntag bestätigte Patrick Schwarzenegger, Bruder der 30-jährigen Katherine, die Geburt gegenüber dem Sender ET. Während er ein Paket mit rosa Band hielt, sagte er: «Es geht ihnen gut.» Das Päckchen sei ein Geschenk. Ob für seine Schwester oder das Baby, ist nicht klar.

Katherines Ehemann, Schauspieler Chris Pratt (41), wurde am Freitag noch vor einem Krankenhaus gesehen. Auch Arnold Schwarzenegger, soll das Krankenhaus mit seiner Ex-Frau Maria Shriver besucht haben.

Noch im Vorjahr gestand er in einem Interview: «Ich hoffe, dass ich so bald wie möglich Opa werde.» Nun ging sein Traum endlich in Erfüllung. Der 73-Jährige ist zum ersten Mal Großvater geworden. Wir alle warten gespannt auf das erste Foto von Arnie und seinem Enkel.

(L'essentiel/slo)