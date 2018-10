Richter verurteilt Suge Knight zu 28 Jahren Haft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der frühere Rapper und Produzent Marion Suge Knight muss 28 Jahre hinter Gitter. Der 53-Jährige wurde am Donnerstag von einem Gericht im kalifornischen Los Angeles wegen «vorsätzlicher Tötung» eines früheren Freundes zu der langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Suge Knight bekannte sich in dem Verfahren nicht schuldig. Er sitzt seit 2015 in Haft, weil er im Januar 2015 in einem Vorort von Los Angeles seinen früheren Geschäftsfreund Terry Carter auf einem Parkplatz umgefahren und tödlich verletzt haben soll. Ein zweiter Mann wurde verletzt. Überwachungskameras filmten den Vorfall.

Plattenfirma gegründet

Suge Knight hatte im Laufe des Verfahrens ausgesagt, er habe vor den beiden Männern fliehen wollen. In einer Vereinbarung mit dem Gericht in Los Angeles gestand er vor einer Woche ein, sein Fahrzeug als «tödliche Waffe» genutzt zu haben.

Anfang der 90er Jahre hatte Suge Knight gemeinsam mit dem US-Rapper Dr. Dre die Plattenfirma Death Row Records gegründet, die Rappern wie Snoop Dogg und Tupac Shakur zu Ruhm verhalf. Der Plattenproduzent war an der Seite von Tupac Shakur, als dieser 1996 in Las Vegas erschossen wurde. Death Row ist inzwischen pleite.

Bei der Polizei ist Suge Knight schon lange kein unbeschriebenes Blatt: Er saß bereits mehrfach wegen Gewaltdelikten im Gefängnis. Er überlebte mehrere Schießereien und andere Verletzungen.

(L'essentiel/sda)