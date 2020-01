Herzogin Meghan ist ohne Ehering unterwegs

Am Mittwoch besuchte Meghan Markle (38) das Dorfman Theatre in London. Ein zunächst unspektakulärer Termin der Ehefrau von Prinz Harry (35). Nur Stunden später folgte jedoch ein Beben in Großbritannien: Die beiden hatten via Instagram ihren Rücktritt als hochrangige Royals verkündet. Nicht einmal Queen Elizabeth (93) soll davon gewusst haben.

Die Paparazzi-Bilder, die kurz davor bei Meghans Theaterbesuch geschossen worden waren, sorgen jetzt für weiteren Wirbel. Auf den Fotos trägt die Herzogin nämlich weder Verlobungs- noch Ehering am Finger. Bei ihrem Auftritt im Canada House tags zuvor hatte sie den Schmuck noch getragen.

Ein Ring-Statement?

Royal-Insider vermuten darin ein Statement, wie Daily Star schreibt. Meghan wolle damit eine neue Ära einläuten und ihre Unabhängigkeit zu den Windsors symbolisieren – zumal im Verlobungsring zwei Diamanten aus Prinzessin Dianas persönlicher Schmuckkollektion verarbeitet worden seien.

DailyMail nennt einen pragmatischeren Grund: Meghans Schwangerschaft. Sie habe schon damals keinen Ring getragen, so die britische Zeitung. Und es sei schließlich nicht unüblich, da die Finger schwangerer Frauen anschwellen könnten. Auch auf ihrer Südafrika-Tour im September sei die Herzogin ringfrei unterwegs gewesen. Meghan lasse ihre Ringe wohl derzeit anpassen, weil sie nach der Schwangerschaft Gewicht verloren habe.

(L'essentiel/kfi)