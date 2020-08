Ronaldo gönnt sich ein Auto für zehn Millionen Euro

Cristiano Ronaldo hat viel Geld, sehr viel Geld. Sein Vermögen wird auf rund 420 Millionen Euro geschätzt, und bei Juve soll er 30 Millionen pro Saison kassieren – Werbeeinnahmen noch nicht einberechnet. Während sich manche bei solchen Summen vielleicht fragen würden, was sie damit machen sollen, scheint es der portugiesische Fußballer zu wissen: Er lässt es sich gut gehen und gönnt sich luxuriöse Prestigeobjekte.

Sein aktuellster Kauf: ein streng limitiertes Hypercar, ein Bugatti Centodieci. Der Bugatti ist eine Hommage an den Bugatti EB110 aus den frühen 1990ern und kostet inklusive Steuern rund zehn Millionen Euro. Und das Beste: Das Automodell gibt es nur zehnmal auf der Welt. Wie die Daily Mail zudem berichtet, ist das Auto nach den Wünschen des Torjägers extra ausgestattet.

Nicht das einzige Prestigeobjekt von CR7

Das Zehn-Millionen-Luxusauto reiht sich in eine lange Reihe von Prestigeobjekten ein, die sich der 35-Jährige in den letzten Jahren gönnte. So legte sich der Juve-Spieler über die Jahre bereits acht Ferrari sowie einige Rolls-Royce, BMW und einen McLaren zu. Wie viele Autos er derzeit in der Garage stehen hat, ist nicht bekannt.

Doch der Portugiese hat nicht nur Autos, er besitzt auch eine Luxusjacht, auf der er des Öfteren seine freie Zeit mit seiner Familie verbringt. Der Kaufpreis von dieser: rund sechs Millionen Euro.

Ronaldo präsentiert seine Luxus-Autos gerne oben ohne, und er kann es sich definitiv leisten, luxuriöse Prestigeartikel zu erwerben. Nicht zuletzt meldete das Forbes-Magazin im Juli, dass der Portugiese nicht nur auf Platz vier der bestbezahlten Promis der Welt ist, sondern jetzt auch als erster Fußballer die Milliardenmarke geknackt hat.

(L'essentiel/Nils Hänggi)