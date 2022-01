Anna-​​Maria Ferchichi spricht über ihren Körper

30 Kilo hat Anna-Maria Ferchichi (40) während der Schwangerschaft mit ihren Drillingen zugenommen. Rund zweieinhalb Monate nach der Geburt von Amaya, Leonora und Naima hat die 40-Jährige bereits einen Großteil ihres Schwangerschaftsgewichts wieder verloren. Ein paar Kilo sollen aber noch weg, erzählt Anna-Maria jetzt in ihrer Instagram-Story, und filmt sich dabei in Sportkleidung im Spiegel.

«Zehn Kilo zu viel» habe die achtfache Mutter nach eigenen Angaben noch auf den Hüften. So trainiere sie nun erstmals seit der Geburt ihrer Drillinge wieder mit ihrer Personal-Trainerin. Stress machen wolle sie sich allerdings keinen. Es ginge ihr nicht darum, das Gewicht besonders schnell wieder zu verlieren. «Ich setze mich nicht unter Druck. Ich liebe es einfach nur, einen strammen, schönen Körper zu haben», so die 40-Jährige.

Weiter sagt die Ehefrau von Rapper Bushido (43): «Mein Körper hat Unglaubliches geleistet – ich hätte nie gedacht, dass er ohne große Schäden diese drei Kinder zur Welt bringen kann.» Während der Schwangerschaft durfte die 40-Jährige keinen Sport machen, wie sie erklärt. Nun wieder fit und schlank zu werden, sei ein «eigener Anspruch an mich selber – auch nach acht Kindern.»

Drillinge haben Bauchschmerzen

Am Samstag meldete sich Anna-Maria mit deutlich schlechteren Nachrichten zu Wort: «Bauchschmerzen-Zeit», schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einem Bild von Leonora, Naima und Amaya – und gab bekannt, dass die Drillingsmädchen derzeit von Schmerzen geplagt werden.

Die beste Taktik gegen Bauchschmerzen: Die Mädchen herumtragen und mit ihnen kuscheln, findet Anna-Maria. «Wir haben einen großen Esstisch um den wir stundenlang laufen. Ich bin so froh, dass wir ein großer Haushalt sind mit genügend helfenden Händen, denn jedes Baby braucht Wärme und Körpernähe.»

Vorher-nachher-Foto von Babybauch

Die Drillinge von Anna-Maria und Bushido kamen am 11. November 2021 mittels Kaiserschnitt zur Welt. Nur wenige Tage nach der Geburt postete die 40-Jährige auf Instagram eine Collage von sich, auf dem die Veränderung ihres Körpers seit der Drillingsgeburt bereits deutlich zu erkennen war. So sah man sie auf dem linken Bild hochschwanger mit Babybauch, aufgenommen kurz vor der Geburt. Auf dem rechten Foto zeigte sie sich in ihrem damals aktuellen Zustand – zehn Tage nach der Entbindung (siehe Bildstrecke oben).

Insgesamt hat Anna-Maria bereits acht Kinder zur Welt gebracht. Aus einer früheren Beziehung hat sie einen 19-jährigen Sohn, mit Bushido teilt sie sieben weitere Kinder, darunter Zwillinge und die Drillinge. Die 40-Jährige sagt dazu: «Ich bin so unglaublich dankbar für meine Kinder, aber jetzt will ich definitiv nie wieder schwanger werden!»



