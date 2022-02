Drake entfolgt Rihanna und Rocky auf Instagram

Die Freude hätte nicht größer sein können, als Rihanna am Donnerstag öffentlich bestätigte, dass sie und ihr Freund A$AP Rocky ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. So postete die Sängerin gleich mehrere Schnappschüsse ihres Babybauches auf Instagram. Fans überflutete das Pärchen mit Glückwünschen und Herzemojis. Nur einer schien sich nicht über die Babynews zu freuen: Rapper Drake (35).

Nur wenige Stunden nachdem Rihanna die Babybauch-Fotos gepostet hatte, entfolgte der Kanadier ihr und Rocky auf Instagram. Kurz darauf postete Drake zudem eine geheimnisvolle Nachricht. So schrieb er unter seinen neuesten Instagram-Post: «Sie sagte, sie sei schon einmal dort gewesen… aber du warst noch nie mit mir dort, also warst du noch nicht richtig dort.»

Fans vermuten nun, dass die Nachricht an Rihanna gerichtet sein könnte – und er damit meint, dass ihre Schwangerschaft nicht die einzig Wahre sein kann, weil sie diese nicht mit ihm als Kindsvater erlebt.

«Ich liebe sie seit ich 22 Jahre alt bin»

Ganz unbegründet ist Drakes Reaktion nicht. So galten der Kanadier und die Sängerin lange als absolutes Traumpaar. Die beiden lernten sich im Jahr 2009 kennen, gingen auf gemeinsame Dates und nahmen gemeinsame Songs auf. Schließlich wurden die Sängerin und der Rapper gar ein Paar und führten drei Jahre lang eine On-Off-Beziehung, die sie allerdings stets privat hielten.

Bei den MTV Video Music Awards 2016 überspannte Drake schließlich den Bogen und schwärmte in aller Öffentlichkeit: «Rihanna ist jemand, in den ich verliebt bin seit ich 22 Jahre alt bin.» Das kam bei der Sängerin offenbar gar nicht gut an. So sagte sie damals in einem Interview mit der amerikanischen Vogue: «Es war einfach zu viel! Ich mag es nicht, wenn so viel Wind um meine Person gemacht wird.»

Daraufhin wurde es ruhig um das Pärchen – sie sollen sich kurz darauf getrennt haben. Dass Drake dennoch weiterhin für die heute 33-Jährige schwärmte, ist längst kein Geheimnis. So machte er in der Vergangenheit immer wieder öffentliche Andeutungen auf seine Gefühle für Riri. Doch spätestens jetzt, da die Sängerin ein Kind von Rap-Kollege Rocky erwartet, sollte der 35-Jährige wohl mit der Liebesgeschichte abschließen – und Rihanna ihr Happyend gönnen.

(L'essentiel/Lara Hofer)