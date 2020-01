xHamster bietet Laura eine Million Euro für Porno

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat die 19-jährige Laura mit ihren freizügigen Fotos im aktuellen Playboy auch die Aufmerksamkeit von der Produktionsfirma xHamster auf sich gezogen.

In einem von der Bild zitierten Schreiben bietet Alex Hawkins, der für das Marketing zuständige Vizepräsident des Erotikunternehmens, Laura Müller und Michael Wendler (47) eine Million Euro für einen Pornofilm.

High-End-Pornoproduktion

«Wir haben die aktuellen Bilder im Playboy von Laura Müller gesehen und sind ganz angetan von ihrer Ausstrahlung. Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen», heißt es in dem Schreiben. «Wir bieten Laura eine Gage in Höhe von einer Million Euro für die Mitwirkung in einer High-End-Pornoproduktion. Natürlich freuen wir uns, wenn sie eigene Ideen bei der Entwicklung der Story einbringt».

Laura Müller im Playboy

Das Bett soll sie dabei allerdings nicht mit Michael Wendler teilen. «Als Drehpartner möchten wir einen echten Topstar aus den USA verpflichten und eine ansprechende High-End-Produktion realisieren. Die internationale Aufmerksamkeit wäre Laura damit garantiert», sieht man bei xHamster großes Potential für eine Karriere in der Erotik-Industrie.

Ob Laura das Angebot annehmen wird, steht noch nicht fest. Sie urlaubt derzeit mit dem Wendler in Panama. Fraglich ist außerdem, ob ihr der Wendler so etwas überhaupt erlauben würde.

(L'essentiel)