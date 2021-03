Chrissy Teigen wird zum Hooters-​​Girl

Wenn Chrissy Teigen (35) eine Party veranstaltet, dann kennt die Fantasie keine Grenzen. Am Donnerstag hat die Kochbuchautorin und Unternehmerin ihre Kreativität erneut bewiesen: Für ihre Stylistin Alana hat sie eine Geburtstagsparty geschmissen – mit Hooters-Motto.

So stand der 28. Geburtstag von Alana ganz im Zeichen der internationalen Restaurantkette. Selbstverständlich wurden dem Geburtstagskind und den – aufgrund von Corona wenigen – Gästen Chicken Wings serviert. Und auch Kostüme durften bei der Party natürlich nicht fehlen: Dem Motto entsprechend wurden körperbetonte Hooters-Uniformen und Merchandise des Restaurants getragen.

John als Restaurantleiter

Chrissy verwandelte sich für die Party in ein Hooters-Girl. Mit orangen Shorts, weißem Tanktop und sogar einer Gürteltasche fürs Serviceportemonnaie zeigte sie sich in ihrer Instagram-Story. Und auch ihr Ehemann John Legend (42) schmiss sich für die Geburtstagsparty in entsprechende Schale. Der Musiker trug Poloshirt und Baseballcap – in den US-Filialen von Hooters ist das die Uniform der Restaurantleiterinnen und -leiter.

Als passionierte Bäckerin und Köchin dachte sich Chrissy für Alanas Geburtstagstorte etwas ganz Besonderes aus: Nicht nur der Hooters-Schriftzug schmückte die Torte, sondern auch süße Chicken Wings aus Kuchenteig, die den echten Vorbildern zum Verwechseln ähnlich sahen. Und wie ein Story-Post von der Party zeigt, blieb von der Torte am Ende auch nur noch ganz wenig übrig.

(L'essentiel/Angela Hess)