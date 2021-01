Brian Austin Green angelt sich Sharna Burgess

Schon seit einigen Wochen reißen die Liebesgerüchte um Brian Austin Green (47) und Sharna Burgess (35) nicht ab. Nun hat die «Dancing With the Stars»-Tänzerin ihre neue Beziehung offiziell auf Instagram bestätigt.

Die Australierin postete ein Bild mit Brian und schrieb in der Caption «Er». In den Kommentaren sind die Fans aus dem Häuschen und ihre Tanz-Kollegin Emma Slater (32) schreibt: «Kann es kaum erwarten, ihn zu treffen. Ich bin so glücklich für euch.»

Sie haben kein Stress

Die «Daily Mail» berichtet, dass der «Beverly Hills 90210»-Star und die professionelle Tänzerin am Weihnachtstag zusammen einen Flug nach Hawaii genommen haben. Einige Wochen zuvor bestätigte Burgess gegenüber «US Weekly», dass sie nicht mehr Single sei: «Es ist alles sehr neu, aber es ist eine Beziehung.»

Am Samstag sprach der Schauspieler mit «Access Daily» über seine neue Beziehung: «Im Moment läuft zwischen uns alles wunderbar.» Man wolle aber alles langsam angehen.

Brian Austin Greens Ex, die Schauspielerin Megan Fox (34), hat sich noch nicht zu den Neuigkeiten geäußert.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)