YT-​​Star schläfert Hund ein, weil er ihr Kind biss

Die Youtuberin Nikki Phillippi und ihr Mann müssen zur Zeit viel Kritik einstecken. Grund dafür ist, dass das Paar seinen Hund Bowser, ein Bullterrier, der ihren einjährigen Sohn Logan gebissen hat, einschläfern ließ. Bowser hatten sie schon seit neun Jahren, «fast ein Jahrzehnt, er war so ein energiegeladenes Tier», erzählt ihr Mann in dem 24-minütigen Youtube-Video. Dieses Video ist mit ein Grund für die Wut und Ablehnung ihrer Follower. Dazu kommt ein Abschiedsfoto mit dem Hund, das Nikki Phillippi kurz nach dem Termin beim Tierarzt auf Instagram hochgeladen hat, um sich zu verabschieden.

In dem Video auf der Social Media Plattform Youtube erzählen Phillippi und ihr Mann, der Hund sei schon früher aggressiv gewesen, aber nie so wie jetzt gegenüber der eigenen Familie. In dem Video erklären die beiden, sie hätten versucht, für ihn ein neues Zuhause zu finden, ohne Kinder. Leider erfolglos.

«Es geht dir nur um die Klicks, das ist krank»

Auf Instagram teilte Phillippi ein letztes Foto, auf dem sie «Bowie», so sein Spitzname, küsst und schreibt, wie dankbar sie ihm für die gemeinsame Zeit ist. «Heuchlerisch» finden einige ihrer Fans. «Also du wusstest, dass er aggressiv ist, bevor du das Kind in die Welt gesetzt hast. Was hast du dir dabei gedacht? Es geht dir sicher nicht um den Hund oder um das Kind, sondern nur um Klicks. So krank», ärgert sich ein User auf Instagram.

Ihre Fans, von denen sie normalerweise viel Zustimmung für ihre Videos erhält, hoffen, dass sie sich keinen neuen Hund mehr holt. Was ihre Follower besonders wütend macht, ist die Art und Weise, wie das Paar die Aktion rechtfertigt, in dem Video zu Beginn sogar noch verlegen lacht und Fotos auf Instagram hochlädt: «Ein ‹Vor der Tötung meines Hundes›-Fotoshooting. Ach, wie süß», schrieb eine Abonnentin zynisch.

(L'essentiel/Angela Rosser)