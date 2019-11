Lebenswerk-​​Bambi für Frank Elstner – «Ich bin platt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Showmaster und Fernsehmoderator Frank Elstner (77) ist für sein Lebenswerk mit einem Bambi ausgezeichnet worden. Er bekam die Trophäe bei der Verleihung des Medienpreises am Donnerstag in Baden-Baden von Entertainer Thomas Gottschalk überreicht. «Ich bin platt», sagte Elstner, der in Baden-Baden lebt. Gottschalk sagte: «Als Mensch wirst du immer mein Vorbild bleiben. Du bist ein toller Typ.»

«Wenn ich auch ein klein bisschen zittere - Sie haben ja in der Zwischenzeit gehört, dass ich da so 'ne kleine Krankheit bekommen habe - solang die mich auf 'ne Bühne führt, wo ich Bambis kriege, ist sie mir schnurzegal», sagte Elstner, der Ende April öffentlich gemacht hatte, dass er an Parkinson erkrankt ist.

(l'essentiel/dpa)