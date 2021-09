Im Juni sagte Britney Spears vor Gericht aus, dass sie heiraten möchte und sich noch ein Kind wünsche. Ihr Vater Jamie, der als ihr Vormund ernannt wurde, hatte ihr das jedoch verboten. Stattdessen habe er sie zur Verhütung gezwungen: «Ich habe eine Spirale in mir, damit ich nicht schwanger werde. Ich möchte zum Arzt gehen und mir das Ding entfernen lassen, aber sie lassen mich nicht.»

Inzwischen hat sich die Situation geändert, denn Jamie Spears gab bekannt als ihr Vormund zurücktreten zu wollen. Nur wenige Tage später verkündete Britney auf Instagram, dass sie sich mit ihrem Freund verlobt habe. Kaum war die Nachricht draußen, wurden Gerüchte laut, die Sängerin sei schwanger. Doch Britney dementierte diese und erklärte, sie habe lediglich ein bisschen mehr gegessen.

Umso überraschter waren die Fans, als Sam jetzt auf Instagram schrieb: «Exklusiv! Wir haben ein Baby bekommen!» Offensichtlich handelte es sich aber nur um einen Scherz: In der Story ist Britney nämlich mit einer Puppe im rosafarbenen Strampler auf ihrem Arm zu sehen. «Ihr seht euch so ähnlich», witzelte Sam und fragte die Fans scherzhaft: «Wie sollen wir sie nennen?» Also doch kein Baby, schade...

Britney Spears' Verlobter erlaubte sich einen Scherz. (Foto: Instagram)

(L'essentiel/red)