Timberlake und Biel sind wieder Eltern geworden

Anfang Woche soll es so weit gewesen sein: Jessica Biel (38) habe einen Jungen zur Welt gebracht, berichtet die britische «DailyMail». Es ist das das zweite Kind für sie und Popstar Justin Timberlake (39), Sohn Silas ist inzwischen fünf Jahre alt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Die Schwangerschaft dürfte aber der Grund gewesen sein, weshalb sich das Paar in den vergangenen Wochen zurückgezogen hat. Seit März wurden Biel und Timberlake nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Vermutlich weilten sie seither in ihrem Zuhause in Big Sky im US-Bundesstaat Montana.

Mutter hat geplaudert

Biels Mutter Kimberly Cornore Biel (65) soll in den vergangenen Wochen viel Zeit bei ihrer Tochter und ihrem Enkelsohn verbracht haben. Sie soll am Samstag einem Freund vom Baby erzählt haben, heißt es weiter.

Auch auf Social Media hielten sich Biel und Timberlake zurück: In den vergangenen Wochen gab es keine Ganzkörper-Bilder von ihr mehr. Zudem fokussierte sich das Paar auf Instagram auf Posts zur Black-Live-Matter-Bewegung.

Acht Monate nach Flirt-Fotos

Vor acht Monaten sorgte Timberlake mit pikanten Aufnahmen für Aufregung: Videos und Fotos zeigten den Sänger und Schauspieler beim Feiern mit Kollegin Alisha Wainwright (31). Dabei legte sie ihre Hand auf sein Knie, auf einem anderen Bild hielt er ihre Hand.

Es folgte eine öffentliche Entschuldigung von Timberlake: «Vor einigen Wochen habe ich eine schwere Fehlentscheidung getroffen – aber eines will ich klarstellen – zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert», schrieb er auf Instagram.

(L'essentiel/Katja Fischer)