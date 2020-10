Nachdem Michael Wendler vor wenigen Tagen angekündigt hatte, künftig vermehrt den Messenger Telegram zu nutzen, um mit seinen Fans zu kommunizieren, hat der Schlagerstar nun auf seinem Kanal «Michael Wendler Official» erste Nachrichten veröffentlicht. Wie unter anderem Bild und Gala schreiben, teilte der Wendler am Samstag eine zwölfminütige Sprachnachricht, in der er weiter an den Corona-skeptischen Aussagen festhält, die ihn unter anderem seinen Vertrag mit RTL kosteten.

«Ich habe DSDS verloren – na und? Ich habe Millionen-Werbedeals verloren – na und? Es ist mir egal», so der 48-Jährige in der Sprachnachricht als Referenz zu seinem Song «Egal». Die Konsequenzen seines plötzlichen Ausstiegs aus der Show «Deutschland sucht den Superstar» finde er lächerlich. «Keiner kann mich kaputtmachen.» Wendler greift den Sender, der rechtliche Schritte gegen ihn eingeleitet hat, direkt an: «Ich freu mich drauf. Den Fight machen wir öffentlich.»

Wendler zeigt Bild an

Der ehemalige «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!»-Kandidat hatte RTL am Donnerstag beschuldigt, gemeinsam mit der deutschen Bundesregierung Corona-Propaganda zu verbreiten. Auf Telegram forderte er seine Anhänger nun dazu auf, sich gänzlich von Massenmedien abzuwenden. In seiner Sprachnachricht redete er von einer Gleichschaltung, die er anprangere. «Wenn man jetzt nicht aufwacht, gibt es bald kein ‹normal› mehr», so Wendler.

Am Wochenende meldete sich der Sänger zudem auf Instagram. In seiner Story erklärte Wendler, dass er Anzeige gegen die Bild einreichen werde. Die Zeitung habe ein Interview mit ihm veröffentlicht, welches er so nicht gegeben habe. «Das ist ein Skandal», so der Wendler in seiner Insta-Story.

«Macht euch keine Sorgen»

Während der Schlagerstar seine öffentliche Stimme wiedergefunden zu haben scheint, hält sich seine Frau Laura Müller weiter zurück. Die 20-Jährige, die auf Instagram normalerweise täglich Einblicke in ihr Leben an der Seite des Wendlers zeigt und als Influencerin auf der Plattform Werbung betreibt, hat sich nach wie vor nicht öffentlich zum plötzlichen Wandel ihres Mannes geäußert.

Wendlers Tochter Adeline Norberg (18), die wie ihr Vater und Laura im US-Bundesstaat Florida lebt, postete am Samstag ein Statement in ihrer Instagram-Story. «Mir geht es wirklich bestens! Macht euch keine Sorgen!», schreibt sie darin. Sie bittet die Community, «mit dem Spam» aufzuhören. Adelines Mutter Claudia Norberg (49) hat sich hingegen noch nicht an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war knapp 30 Jahre lang die Frau an Wendlers Seite, bevor sich das Paar 2018 trennte.

