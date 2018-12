Helene hat sich von ihrem Florian getrennt

Sie waren das Traumpaar der Schlagerszene: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Richtig gelesen: waren. Medienberichten zufolge, sollen sich die Sängerin und der Moderator getrennt haben. Und laut Berichten aus Fischers Umfeld soll die 34-Jährige sogar bereits einen neuen Lebensgefährten haben.

Beide Managements sollen die Trennung der Schlagerstars inzwischen bestätigt haben. Silbereisen gab gegenüber deutschen Medien ein Statement ab: «Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt. Eine Trennung ist immer traurig, auch wir waren sehr traurig.»

Öffentlicher Brief an ihre Fans

Über einen Brief wandte sich Fischer an ihre Fans: sie schreibt, dass sie damit rechnet, dass die «Gerüchteküche brodeln wird», dem möchte sie gleich vorweg den Wind aus den Segeln nehmen und «unsere Wahrheit» aufschreiben. «So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!»

Weiter bestätigt Fischer die Gerüchte um einen neuen Lebensgefährten: «Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.» Abschließend bedankt sich Fischer bei Silbereisen für «10 wundervolle Jahre» und dafür «solch einen Freund in meinem Leben zu wissen». Sie beendet ihren Brief, den die Bild-Zeitung veröffentlicht hat mit: «Ich kann nur aus tiefstem Herzen sagen: Danke, Florian, für alles!!!»

Trennung ging von Fischer aus

Wer ihr neuer Freund ist, lässt Fischer offen. Laut RTL handelt es sich jedoch um den Tänzer und Luftakrobat Thomas Seitel. Seitel gehört zu Fischers 20-köpfiger Crew und arbeitet oft mit ihr bei Shows und TV-Auftritten zusammen. «Ich bin ihr Halt und ihre Sicherheit», sagte Seitel in einer Fernsehsendung. «In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich.»

Silbereisen und Fischer waren seit 2008 offiziell ein Paar. Laut RTL.de, die zuerst über die Trennung berichteten, soll diese von Fischer ausgegangen sein.

